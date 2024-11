ロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・ヤンキースの名門対決となった今季のワールドシリーズ。4勝1敗でドジャースの勝利で幕を閉じたのだが、最終戦直後のある写真が世界中で大きな話題になっている。1枚の写真をXで投稿したのは、米ワシントン・ポストのチェルシー・ジョーンズ記者。ジョーンズ記者は「Dave Roberts and Aaron Boone share a long hug in the hallway.(ロバーツとブーンが廊下で長い抱擁をかわす)」とし