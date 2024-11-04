北海道北見市の国道で11月4日、法定速度を75キロ超える時速135キロで走行したとして、道路交通法違反の疑いで韓国籍の大学生の男が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（速度超過）の疑いで逮捕されたのは、小樽市に住む韓国籍の大学生の男（25）です。男は4日午前11時すぎ、北見市北陽の国道333号で乗用車を運転中、法定速度を75キロ超える時速135キロで走行した疑いが持たれています。警察によりますと、男が運転していた乗用