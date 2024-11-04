ジュニア女子で優勝した和田薫子のフリーの演技＝名古屋市ガイシプラザフィギュアスケートの西日本選手権最終日は4日、名古屋市のガイシプラザでジュニアが行われ、女子はショートプログラム（SP）2位の和田薫子（グランプリ東海ク）がフリー1位の129.72点で逆転し、合計196.11点で優勝した。SP首位の岡田芽依（名東FSC）が2位、櫛田育良（木下アカデミー）が3位。昨季ジュニア・グランプリ（GP）ファイナル銅メダルの上薗恋奈