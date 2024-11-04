「セクシークイーン」と称されて人気を博し、2024年9月に現役引退を発表した韓国女子プロゴルファーのアン・シネさん（33）。10月30日、自身のインスタグラム（＠shinaeahn）を更新し、白が際立つゴルフウェア姿を披露した。ミニスカート広げてポーズこの日はキャップ、トップス、プリーツのミニスカート、ハイソックスと、白で統一したコーディネートだ。自撮りの動画では、キャップに手をやり、美脚がのぞくミニスカートを広げて