連休明け５日（火）も青空続く 日本付近は高気圧の通り道にあたっていて、連休明けの５日（火）も晴天に恵まれそうです。きょう４日（月）朝は、今シーズン最低気温を観測したところが多くなりましたが、５日（火）朝の冷え込みは緩むでしょう。５日（火）昼は４日（月）昼より２℃ほど下がりますが、まだ平年より高めの気温です。今週は気温差に注意 朝晩はコート必要 ６日（水）から日本上空には寒気が流れ込み、