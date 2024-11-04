中国新疆ウイグル自治区上空に「神舟１８号」帰還モジュール  【新華社ウルムチ11月4日】中国新疆ウイグル自治区庫爾勒（コルラ）市で4日未明、撮影愛好家が夜空を横切る有人宇宙船「神舟18号」の帰還モジュールを捉えた。（記者/阿曼、撮影/徐蘭玉）