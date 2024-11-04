第２４回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（４日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）ダート競馬の祭典「ＪＢＣ２０２４」は４日、佐賀競馬場でクラシック（２０００メートル）、スプリント（１４００メートル）、レディスクラシック（１８６０メートル）のＪｐｎ１３競走と、門別競馬場で２歳優駿・Ｊｐｎ３（１８００メートル）が行われる。クラシック（２０００メートル）の中心はＪＲＡ勢。国内外の一線級相手に好勝負してい