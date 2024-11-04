2日午後、江原道（カンウォンド）ハイワンリゾートコンベンションセンターで「2024 アジアモデルアワーズ」が開かれ、ソン・ジュノ＆キム・ソヒョン夫妻、シン・ヒョンジ、キム・チルドゥ、シア・ジウ、クリエイターのイ・スインらが授賞式に出席した。・【PHOTO】UNIS、RESCENEら「2024 アジアモデルアワーズ」レッドカーペットに登場・【【PHOTO】チェ・ジニョク＆福本大晴＆オム・テグら「2024 アジアモデルアワーズ」レッドカ