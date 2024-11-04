アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/04営業日時点＝ 上海銅 0.65％ 上海重油 -0.19％ 大連ポリエチレン -0.22％ 上海異形鉄筋 -0.32％ 大連とうもろこし -0.49％ 上海ゴム -0.73％ ＊数値は前日比％