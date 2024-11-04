簡単に作れておいしいアイデア料理を紹介している、YouTubeの料理系チャンネル『くまの限界食堂』。今回は材料4つだけで作れる「黄金のテリヤキ」にトライ♪一般的に照り焼きの味付けには、しょうゆ、砂糖、みりんなど複数の調味料を使いますが、「黄金のテリヤキ」は、エバラ の「黄金の味（甘口）」と酒を1：1で混ぜるだけ。焼肉のたれは冷蔵庫に眠ったままになっていることが多いので、活用出来るのもうれしい！ 豆腐と鶏ミ