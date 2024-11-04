日本シリーズが3日に終了し、フリーエージェント（FA）権の有資格者が行使を表明する申請が明日5日から解禁となる。有資格者は日本シリーズ終了日の翌日から土、日曜日と祝日を除く7日以内に権利の行使を在籍球団に表明することができる。締め切りは13日。表明後、日本野球機構が「FA宣言選手」として14日に公示し、翌15日から他球団の交渉が可能となる今季、新たに国内FA資格を取得したのは24人、海外FA資格を取得したの