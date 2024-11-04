「侍ジャパン合宿」（４日、宮崎）侍ジャパン・井端弘和監督（４９）が、５日に行われる広島との練習試合のスタメンを明かした。打順については、試合から離れている選手が多く打席が回るように１番から並べ、その後は年功序列。広島の坂倉将吾捕手（２６）が「２番・捕手」、小園海斗内野手（２４）は「４番・二塁」で、出場予定だ。小園は同僚との対戦へ向けすでに戦闘モード。「（広島の打撃コーチの）朝山さんにしっか