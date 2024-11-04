新日本プロレス４日の大阪大会で、海野翔太（２７）がＳＡＮＡＤＡ（３６）とのシングル戦を制した。海野は１０月両国国技館大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王座（現王者はザック・セイバーＪｒ．）に挑戦表明した。２０日（日本時間２１日）の英国・ロンドン大会でＳＡＮＡＤＡがザックに勝利すればこの日の試合がタイトルマッチとなるはずだったのだが、ＳＡＮＡＤＡは敗北。結果的にノンタイトルのシングル戦で激突することにな