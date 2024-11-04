【モデルプレス＝2024/11/04】グローバルボーイズグループ・NCT（エヌシーティー）のJAEHYUN（ジェヒョン）が3日、自身のInstagramを更新。丸刈り姿を披露した。【写真】NCTジェヒョン、入隊前に公開した丸刈り姿◆NCTジェヒョン、丸刈り姿公開4日、陸軍軍楽隊に入隊したジェヒョン。「一緒に過ごした思い出を思い出しながら、一緒に過ごす旅路を期待しながら」とファンへ挨拶をし、散髪中の様子や丸刈り姿を公開した。同投稿にフ