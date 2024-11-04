神戸市の第三セクター・こうべ未来都市機構は、須磨区の市営地下鉄名谷駅前の商業施設「須磨パティオ」（須磨区中落合）1番館のリニューアルオープンを、12月10日と決めた。神戸市が人口減少対策に進める「リノベーション神戸」の目玉事業の一つで、新規10店を含む36店舗が登場する。【こちらも】三井アウトレットパークマリンピア神戸、グランドオープンが11月26日に須磨パティオは、1番館、2番館、3番館、健康館で構成し、須