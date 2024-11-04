第56回全日本大学駅伝対校選手権大会が11月3日に開催。愛知・熱田神宮をスタートし、三重・伊勢神宮にフィニッシュする全8区間106.8kmで熱戦が繰り広げられた伊勢路の戦いは、10月の出雲駅伝に続き、最終区まで優勝争いがもつれる展開となり、國學院大學が初優勝を成し遂げました。■“繋ぎ区間には自信”有言実行のタスキリレー序盤は、青山学院大学が2区で先頭に立つと、4区の黒田朝日選手が区間新記録の快走。後続に1分超の大