元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（52）が4日、自身のインスタグラムを更新。元日本テレビのフリーアナウンサー藤井貴彦（52）との「同級生」ツーショットを公開した。久保は「大学の同級生で、同期入社の藤井くんが『news zero』大統領選取材のためにNYへ。『子どもと政治や選挙教育』について少しお話させていただきました。11／4(月)23時OAです」と藤井との共演を報告した。続けて「実はついこの間、イベントでご一緒させて