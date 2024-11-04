歌手のチョン・セウンとパク・ムンチが、CAM WITH US（以下、CAM）と専属契約を締結した。CAMは「歌手のチョン・セウンとパク・ムンチが当社と専属契約を締結した」とし「これからアーティストたちが活発に活動できるよう、心強いパートナーとして全面的なサポートを惜しまないつもりだ」と明かした。チョン・セウンは爽やかで甘いボーカルと作詞、作曲、演奏を網羅するオールラウンダーシンガーソングライターだ。彼はCAMでの音楽