早川ら98年世代が侍ジャパンでもチームを引っ張る(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext侍ジャパンは野球の国際大会「プレミア12」に向けた強化合宿を宮崎市内で行っている。若いメンバー中心で構成され、投手陣は24歳の戸郷翔征（巨人）や、今大会の守護神に任命された25歳の大勢（巨人）、さらにチーム最年少で22歳の高橋宏斗（中日）の「WBC」組の活躍に注目が集まる。【キャンプ写真】プレミア12連覇へ強化合宿！若き井端ジャパンが