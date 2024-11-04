リヴァプールのアカデミーに所属していたクリスティアン・アドルジャン氏が31歳で引退を表明した。今後はブダペストのアイスクリームに時間を費やすだろう。『THE Sun』によると、2021年にアドルジャン氏は、ビジネスパートナーのファビオ・マルコーニ氏とともにブダペスト市内のオーブダ地区にアイスクリームショップをオープンしたことが確認されたという。イタリアでプレイしていたアドルジャン氏は、故郷の街に本格的なイタリ