◇関西地区大学野球選手権第1代表決定戦天理大3―2大商大（2024年11月4日大阪市南港中央球場）明治神宮野球大会（11月20日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、天理大（阪神大学）がスーパーシードの大商大（関西六大学）を破り、2年連続3度目の優勝を飾った。天理大は2点を追う7回に同点とし、なおも2死一塁から井脇将誠外野手（4年＝尽誠学園）の適時二塁打で逆転に成功。9回は無死一、二塁のピ