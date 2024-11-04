◆第１４回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月４日、佐賀・ダート１８６０メートル、良）初めて九州で開催された「ダート競馬の祭典」で、女王の座を牝馬１１頭（ＪＲＡ５、佐賀３、他地区３）で争った一戦は、横山武史騎手が騎乗した４番人気でＪＲＡのアンモシエラ（３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って砂の女王に輝いた。勝ちタイムは１分５９秒６。今年３月のブルーバードＣで重