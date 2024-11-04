お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫（49）が4日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。就職活動で吉本興業の面接を受けていたことを明かした。「洗脳されそう」という理由から、吉本の養成所に通いたくなかったという哲夫。ダウンタウンへの憧れを持つ芸人も多かったが「その風潮があんまり好きじゃなくて。“ダウンタウンさんみたいに（なりたい）”って言ってる人が多くて。“みたいに”って思い