◇Jpn1・JBCレディスクラシック（2024年11月4日佐賀ダート1860メートル）ダート競馬の祭典「JBC競走」が4日に行われ、Jpn1のレディスクラシックは4番人気アンモシエラ（牝3＝松永幹）が逃げ切りで制し、ビッグタイトルを手に入れた。2着は1番人気グランブリッジ（牝5＝新谷）、3着は3番人気テンカジョウ（牝3＝岡田）が入り、3連単は9870円となった。▽JBC（ジャパンブリーディングファームズカップ）米国のブリーダー