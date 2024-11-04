将棋のALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）は4日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグの1局を行い、先手の西田拓也五段（33）が佐々木勇気八段（30）を73手で下し、4勝1敗で暫定首位をキープした。佐々木は開幕4連敗でリーグ陥落が決まった。この日までの勝敗は以下の通り。西田拓也五段4勝1敗近藤誠也七段3勝1敗永瀬拓矢九段2勝1敗広瀬章人九段2勝2敗菅井竜也