【ソウル聯合ニュース】韓国料理番組の元祖と呼ばれるケーブルチャンネルＪＴＢＣのバラエティー番組「冷蔵庫をよろしく」が、５年ぶりに豪華な出演陣と共に復活する。ＪＴＢＣは４日、来月放送予定の同番組に人気シェフのチェ・ガンロクとエドワード・リーが出演すると発表した。チェ・ガンロクはケーブルチャンネル・Ｏｌｉｖｅの料理サバイバル番組「マスターシェフ・コリアシーズン２」（原題）の優勝者で、エドワード・リ