明大・田中武宏監督が今季限りでの退任を表明した。この日は法大との2回戦に6―4で勝利。勝ち点を4に伸ばし、優勝戦線に残った。試合後の会見で今季限りでの退任を表明した。同氏は舞子（兵庫）から明大を経て社会人の日産自動車でプレー。11年から母校のコーチを務め、20年1月に監督に就任。22年春から23年春までリーグ戦3連覇を達成した。選手の育成に定評があり、昨秋のドラフトでは上田希由翔内野手がロッテから1位指