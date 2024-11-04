自民党の派閥の政治資金を巡る事件で、世耕弘成衆議院議員の政治団体の会計責任者について、検察審査会は不起訴処分とした東京地検の判断を「不当」だと議決しました。自民党の派閥の政治資金を巡っては、世耕議員や当時の会計責任者らが派閥からのキックバックについて収支報告書に嘘の記入をしたとして刑事告発され、その後、不起訴処分となっていました。告発した大学教授は、この処分を不服として申し立てを行っていて、