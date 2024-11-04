来季も残留の見通しの横浜ＤｅＮＡ・オースティン横浜ＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手（３３）の来季残留が濃厚であることが４日、分かった。今季が３年契約の最終年だが、球団が保有する４年目の延長オプションを行使する見込み。近年は故障に苦しめられてきたが、来日５年目の今季は１０６試合で打率３割１分６厘、２５本塁打、６９打点。初タイトルとなる首位打者にも輝いた。終盤は４番に座り、日本シリーズでも勝