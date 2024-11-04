11月4日、佐賀競馬場で行われた9R・JBCレディスクラシック（Jpn1・3歳上牝・ダ1860m）は、横山武史騎乗の4番人気、アンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のグランブリッジ（牝5・栗東・新谷功一）、3着に3番人気のテンカジョウ（牝3・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:59.6（良）。2番人気で松山弘平騎乗、アイコンテーラー（牝6・栗東・河内洋）は、7着敗退。【動画】アンモシエラ交