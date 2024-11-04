ウインターカップ岡山県予選決勝笠岡総合体育館3日 高校バスケの全国大会、ウインターカップの出場を懸けた岡山県予選の決勝が3日、笠岡総合体育館で行われました。 女子の決勝は倉敷翠松と作陽学園の対戦。 5年連続の頂点を目指す翠松は2年生のオルショガがインサイドを制圧し得点を重ねると、3年生、山本らを中心にアウトサイドからも多彩な攻撃をみせ、作陽を寄せ付けません。 攻守ともに終始圧