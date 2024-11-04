◇Jpn1・JBCレディスクラシック（2024年11月4日佐賀ダート1860メートル）ダート競馬の祭典「JBC競走」が4日に行われ、Jpn1のレディスクラシックは4番人気アンモシエラ（牝3＝松永幹）が逃げ切りで制し、ビッグタイトルを手に入れた。アンモシエラは父ブリックスアンドモルタル、母サンドクイーン（母の父ゴールドアリュール）の血統で通算12戦4勝。重賞は2勝目となった。騎乗した横山武は「自分のペースで息を入れられた