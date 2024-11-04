ソフトバンクは4日、笠谷俊介投手(27)、中村亮太投手(26)、三浦瑞樹投手(25)、仲田慶介内野手(25)、川原田純平内野手(22)、田上奏大投手(21)、風間球打投手(21)の7選手と来季の契約を結ばないことを発表した。■大ナタ22選手に…ドラ1右腕ら戦力外【一覧】笠谷は大分商高からドラフト4位で2015年に入団。20年にはプロ初勝利など4勝を挙げた。今季は1軍での登板はなく、ウエスタンで24試合に登板し、2勝1敗1セーブ、防御率2.82