久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地11月３日に開催されたラ・リーガの第12節で、セビージャと敵地で対戦。２−０で快勝を飾った。４−３−３の右ウイングでスタメン出場した久保建英は躍動。34分には、右サイドからカットインしてドリブルで持ち込み、左足で強烈なゴラッソを叩き込んだ。セビージャの脅威となった日本代表MFを、スペインメディアは激賞。『El Desmarque』のギプスコア版はチーム最高タイ評価の「８点