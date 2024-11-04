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渡部篤郎　影響を受けた俳優問われ即答「凄く優しく接してくれた」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 渡部篤郎が3日の番組で、大きな影響を受けた俳優を明かした
  • 「影響はね、萩原健一さん」と即答し、共演した中居正広も納得
  • 若いうちに会い、「本当に凄く優しく接してくれた」と回顧していた
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