神奈川県警本部神奈川県警は4日、偽造した委任状などで同県横須賀市に住む70代男性の預金口座から700万円をだまし取ったとして、詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで横須賀署地域課の巡査長沢田義弘容疑者（36）＝同市＝を逮捕した。県警によると、昨年2月から市内の駐在所勤務となり、男性と知り合ったという。沢田容疑者は「通帳や印鑑は（男性から）預かった。借金の返済に充てた」と供述。男性の親族が8月下旬、現金が引