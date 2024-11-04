最新スマホ「Pixel 9」と「Pixel 9 Pro XL」が40％割引に！Google Play Pointsのゴールド会員以上が対象Googleがアプリやゲーム、動画、電子書籍などのコンテンツ配信マーケット「Google Play ストア」にて提供しているポイントプログラム「Google Play Points」におけるゴールド会員以上（ゴールドおよびプラチナ、ダイヤモンド）を対象に最新スマートフォン（スマホ）「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro XL」が40％割引になる特典を