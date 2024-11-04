4日午後3時48分に打ち上げられた「H3ロケット4号機」は、打ち上げからおよそ30分後、搭載していたXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を予定の軌道で切り離し、打ち上げは無事、成功しました。H3ロケットは、これで3機連続で打ち上げ成功となりました。