文化放送が4日、東京・港区の増上寺で、リスナー感謝イベント「浜祭」を行った。浜松町に社屋のある同社が地域連携型イベントとして07年にスタート。この日、午前9時から番組の公開生放送を行った。「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午後1時）と「長野智子アップデート」（同午後3時半）の番組の中で「大竹VS照美チーム対抗戦歌合戦対決」を実施した。5人対5人の勝負。がんで闘病中の経済アナリスト森永卓郎氏（67