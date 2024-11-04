【J2第37節】(えがおS)熊本 3-1(前半1-1)仙台<得点者>[熊]石川大地2(16分、61分)、大崎舜(78分)[仙]中島元彦(2分)<警告>[熊]石川大地(69分)[仙]中島元彦(50分)、松井蓮之(89分)主審:窪田陽輔└仙台はJ1昇格PO出場を決められず…最終節で山形&千葉との争いに