[11.4 J2第37節 熊本 3-1 仙台 えがおS]ベガルタ仙台は4日、J2第37節でロアッソ熊本と対戦して1-3で敗れた。残り2つのJ1昇格プレーオフ出場権を最終節で5位・モンテディオ山形(63pt)、6位・ジェフユナイテッド千葉(61pt)、7位・仙台(61pt)で争う。最終節は山形と千葉の直接対決が組まれており、仙台は2022年に共にJ2へ降格した大分トリニータと対戦する。勝てばJ1昇格PO進出が決まる仙台は前半2分、MF鎌田大夢が高い位置でボー