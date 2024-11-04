3日、ソウル松坡（ソンパ）区オリンピック公園で開かれた「Grand Mint Festival 2024」でSUPER JUNIORのキュヒョン、ATEEZ、キム・ジェヒョン、Sweet Sorrow、Band Nah、sisoらがステージを披露した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・【PHOTO】CNBLUE＆HYNNら「Grand Mint Festival 2024」でステージを披露・【PHOTO】10CMからクォン・ジナまで「Grand Min