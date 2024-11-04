二所ノ関一門の連合稽古で相撲を取る大の里（右）と琴桜＝福岡市の佐渡ケ嶽部屋宿舎大相撲九州場所（10日初日・福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が4日、福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋で行われ、新大関大の里は大関琴桜と20番連続で取って11勝9敗だった。10月の秋巡業で体調を崩した影響はあまり感じられず「不安要素しかなかった。その中で番数をこなせたし、いい部分も悪い部分も出た」と一定の手応えを口にした。