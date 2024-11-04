光州戦を控え、記者会見するJ1神戸の吉田監督＝4日、ノエスタJ1神戸は4日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグの首位攻防戦となる光州（韓国）との第4戦（ノエビアスタジアム神戸）を5日に控え、神戸市内で調整した。記者会見した吉田監督は「勝てば、1次リーグを優位に進めるのは間違いない。メンバーは現状のベストを考えている」と意気込んだ。1日のJ1磐田戦で負傷した武藤は欠場の見通し。光