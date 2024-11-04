自民党旧安倍派の政治資金規正法違反事件で、東京第５検察審査会は、同法違反（虚偽記入）容疑で告発され、不起訴となった世耕弘成・元党参院幹事長（６１）（離党）の資金管理団体の会計責任者について「不起訴不当」と議決した。世耕氏と萩生田光一・元党政調会長（６１）の不起訴は「相当」とした。議決は１０月９日付。検審に審査を申し立てた大学教授が４日明らかにした。政治資金収支報告書への不記載額は、萩生田氏側が