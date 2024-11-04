ソフトバンクは４日、風間球打投手、中村亮太投手、三浦瑞樹投手、笠谷俊介投手、田上奏大投手、川原田純平内野手、仲田慶介内野手の７選手に対して、来季の支配下選手契約を結ばないことを通達したと発表した。２１歳の風間はノースアジア大明桜時代に最速１５７キロをマークするなど小園健太（市和歌山−ＤｅＮＡ）、森木大智（高知−阪神）とともに「高校ビッグ３」として注目された。２０２１年ドラフト１位で指名され入団