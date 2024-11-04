石破茂首相（自民党総裁）は、先の衆院選で落選した牧原秀樹法相の後任に鈴木馨祐元外務副大臣（４７）を充てる方向で調整に入った。同様に落選した小里泰弘農林水産相の後任は江藤拓元農水相（６４）が浮上。１１日召集予定の特別国会での首相指名を経て第２次石破内閣が発足するのに合わせ、交代させる方針だ。複数の政権関係者が４日、明らかにした。首相は公明党代表に就任する斉藤鉄夫国土交通相や、自民選対委員長の辞任