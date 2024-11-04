＜３＞米国防総省「中国が急速に核戦争力拡張中」米国防情報局（ＤＩＡ）は新しい報告書で、中国が核兵器増強に拍車を加えているため、米国は中国の核兵器増強速度を従来の推定値の倍以上に上方修正するべきだと明らかにした。２０２０年にＤＩＡは中国が約２００個の核弾頭を保有し、２０２０年代末までに倍以上に増えると評価した。しかし現在、中国はすでに５００個の核弾頭を保有中で、２０３０年までに１０００個以上を保有し