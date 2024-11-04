Ｊ１神戸の吉田孝行監督が４日、ノエビアスタジアム神戸でアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）東地区１次リーグ第４戦の光州戦（５日・ノエビアスタジアム神戸）に向けた公式会見に出席し「明日勝てば、今後のＡＣＬＥのグループで優位に進められる」と、過密日程の中で必勝を誓った。光州はここまで３勝勝ち点９で東地区首位を走っているが、２位の２勝１分け勝ち点７の神戸も勝てば首位に立つ可能性もある。