過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2022年3月7日記事は取材時の状況、ご注意ください）＊＊＊業績悪化などで、早期退職を募集する上場企業は2年連続で80社を超え、募集人数も1万5000人以上となった。会社員に忍び寄る“クビ切り”が現実味を帯びるなか、長年勤めた会社に“棄てられた”人たちはどうすべきか。実情をリポート！◆5割増しの退職金を手に早期退職も“自分探し”の日々大手ゼ